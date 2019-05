Une semaine après sa victoire à l’Emirates Stadium (3-1), Arsenal a encore battu Valence en demi-finales de Ligue Europa (4-2 à Mestalla). Le club londonien a en effet validé son billet pour la finale grâce à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but d’Alexandre Lacazette. Interrogé après la rencontre, l’attaquant français a livré ses premières impressions au micro de RMC Sport : « on a une chance de gagner un trophée cette saison. On a été régulier en Europa League, tant mieux pour nous. On a su faire le match quasi parfait ce soir même si on a encaissé deux buts. »

Le joueur de 27 ans est ensuite revenu sur le la physionomie de la rencontre. « On savait qu’ils allaient nous mettre beaucoup de pression, c’est ce qu’ils ont fait mais on a su calmer le jeu et le prendre à notre compte », a enchaîné l’ancien joueur de l’OL, qui a terminé son intervention en se tournant déjà vers la finale : « l’année dernière, je suis allé en demi-finales et j’ai échoué aux portes de la finale. Là, je vais en finale. Tant mieux, j’espère qu’on va gagner ce trophée. »