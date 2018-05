Le milieu offensif portugais Gonçalo Guedes attise les convoitises. Prêté par le PSG au Valence CF cette saison, l’international portugais a explosé en Liga cette année. Éblouissant avec la formation espagnole, le club parisien souhaite d’ailleurs profiter de l’aubaine en obtenant un juteux transfert. Si la balle se trouve dans le camp des pensionnaires de Mestalla pour boucler ce dossier, un nouveau prétendant est entré en scène. Il s’agirait du Napoli. Interrogé par CalcioNapoli24 Live, Rogério, le père du joueur a livré ses impressions sur ce nouvel intérêt pour son fils.

« Je ne sais pas, mais Naples et d’autres équipes sont intéressés. Il est encore trop tôt pour savoir quel maillot portera Gonçalo la saison prochaine. Nous devons avoir une discussion avec le PSG, Valence et Gonçalo. Valence fait son possible pour le retenir, mais je ne sais pas si ils ont mis les 40 millions d’euros réclamés par le PSG. Mon fils est heureux en Espagne, mais si à l’avenir il y avait une opportunité d’aller à Naples, il serait heureux de jouer pour eux, » a ainsi commenté Rogério Guedes. Le cas Gonçalo Guedes pourrait bien enflammer le mercato estival...