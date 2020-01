La 21e journée de Liga se poursuit ce samedi. Dans une lutte à distance avec le Real Madrid, le FC Barcelone n’aura pas le droit à l’erreur sur la pelouse du Valencia CF.

A domicile, les joueurs d’Albert Celades s’établissent en 4-4-2 avec Jaume Domenech comme dernier rempart. Celui-ci est devancé par Daniel Wass, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista et José Gaya. Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia forment le double pivot alors que les couloirs sont assurés par Ferran Torres et Carlos Soler. En attaque, Kevin Gameiro et Maxi Gomez sont associés.

De son côté, le FC Barcelone poursuit en 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Le gardien allemand peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Jordi Alba en défense. Sergio Busquets évolue en tant que sentinelle auprès d’Arthur Melo et Frenkie De Jong. Enfin, le trio offensif est constitué d’Ansu Fati, de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann.

Les compositions :

Valencia CF : Domenech - Wass, Garay, Gabriel, Gaya - Torres, Coquelin, Kondogbia, Soler - Gameiro, Gomez

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Arthur, Busquets, De Jong - Fati, Messi, Griezmann