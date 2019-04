La 30e journée de Liga se poursuit ce soir avec un choc entre Valence et le Real Madrid. A domicile, les Murciélagos s’articulent dans un 4-4-2 classique avec Neto dans les buts. Daniel Wass, Ezequiel Garay, Mouctar Diakhaby et José Gaya forment la ligne défensive tandis que Dani Parejo et Geoffrey Kondogbia composent le double pivot. Les ailes sont occupées par Carlos Soler et Gonçalo Guedes. Kevin Gameiro et Rodrigo prennent la pointe de l’attaque.

De son côté, le Real Madrid propose un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages. Le Costaricien est épaulé défensivement par Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Aligné en tant que sentinelle, Casemiro est épaulé au cœur du jeu par Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Lucas Vazquez et Marco Asensio épaulent Karim Benzema en attaque.

Les compositions :

Valencia CF : Neto - Wass, Garay, Diakhaby, Gaya - Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes - Gameiro, Rodrigo

Real Madrid : Navas - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Asensio