Alors qu’il n’a jamais vraiment eu sa chance à Valenciennes, Gwenn Foulon, le jeune attaquant (1998) qui a notamment porté le maillot de l’équipe de France U18, s’éclate à Bastia Borgo en National 2. Avec 15 buts en 24 matches (dont 10 en 10 matches depuis le début de l’année 2019), le natif de Quimper signe une excellente saison qui ne passe pas inaperçue. À 20 ans, cet attaquant très rapide s’est donc donné les moyens d’attirer plusieurs clubs, à commencer par celui auquel il appartient. Attentifs à ses performances, les dirigeants de Valenciennes souhaitent entamer de nouvelles discussions avec leur jeune joueur sous contrat jusqu’en juin prochain.

Mais la situation contractuelle du Breton pourrait s’avérer être un problème pour VA. Selon nos informations, le Gazélec et Brest ont d’ores et déjà pris contact pour sonder son entourage sur la manière dont l’avenir est envisagé. Ces derniers jours, des émissaires du FC Lorient (son ancien club), toujours en course pour la montée en Ligue 1, ont également fait connaître leur intérêt qui pourrait se matérialiser en fonction de la fin de la saison. Le joueur, qui n’a pour le moment privilégié aucune option, se concentre sur son objectif : achever l’exercice en qualité de meilleur buteur du championnat de N2.