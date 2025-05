Al-Duhail se sépare d’Hakim Ziyech

Six mois et puis s’en va. Transféré de Galatasaray à Al-Duhail en janvier dernier, Hakim Ziyech espérait se relancer au Qatar. Sous les ordres de Christophe Galtier, l’international marocain n’aura pas connu une grande réussite avec 1 but et 1 passe décisive en 13 matches.

Ce samedi, le club qatari a annoncé son départ du club. «Il ne prolongera pas l’aventure au Qatar. Al Duhail remercie le joueur Hakim Ziyech. La direction du club sportif Al Duhail exprime ses sincères remerciements et sa reconnaissance à la star marocaine Hakim Ziyech pour ses efforts et son dévouement durant son séjour au sein de l’équipe, lui souhaitant un succès continu dans ses projets futurs», explique le club.