Après avoir terminé deuxièmes des Groupes A et B, le Venezuela et l’Argentine se retrouvent en quart de finale de la Copa America. Un choc pour les deux formations qui pourront avoir le privilège d’affronter le Brésil au prochain tour en cas de succès.

La Vinotinto présente un 4-3-3 avec Wuilker Farinez dans les cages. Ce dernier peut compter sur Roberto Rosales, Jhon Chancellor, Luis Del Pino Mago et Ronald Hernández pour occuper la défense. Le milieu de terrain est composé de Tomas Rincon, Junior Moreno et Yangel Herrera tandis que Jhon Murillo et Darwin Machis accompagnent Salomon Rondon en attaque.

De son côté, l’Argentine de Lionel Scaloni opte pour un 3-4-1-2 avec Franco Armani dans les buts. Le gardien de River Plate est devancé par Juan Foyth, German Pezzella et Nicolas Otamendi. Les rôles de pistons sont assurés par Marcos Acuna et Nicolas Tagliafico tandis que Leandro Paredes et Rodrigo de Paul forment le double pivot. Enfin, Lionel Messi soutient Lautaro Martinez et Sergio Agüero en attaque.

Les compositions :

Venezuela : Farinez - Rosales, Chancellor, Mago, Hernandez - Rincon, Moreno, Herrera - Murillo, Rondon, Machis

Argentine : Armani - Foyth, Pezzella, Otamendi - Acuna, Paredes, de Paul, Tagliafico - Messi - Agüero, Martinez

