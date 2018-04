Le carton rouge reçu en Ligue des Champions face au Real Madrid trotte encore dans la tête de Marco Verratti. Dans un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, le milieu de terrain italien a avoué qu’il regrettait toujours sa contestation auprès de l’arbitre qui lui avait valu une expulsion.

« C’est un carton rouge bête. (...) Quand l’arbitre n’a pas sifflé faute, j’ai un peu perdu la tête, je n’ai pas dit des mots à l’arbitre, j’ai simplement dit que c’était faute, mais avec la façon dont je l’ai dit, il a décidé de me donner un deuxième jaune. Je pense qu’il a eu raison et ce sont des choses qui ne se passeront plus. » La leçon a été retenue.