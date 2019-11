Aujourd’hui, en Série B brésilienne, le Figueirense Futebol Clube (16e) se déplaçait sur le terrain de l’Associação Atlética Ponte Preta (11e). Les Noir-et-Blanc, pourtant pas favoris du match au regard de leur classement en championnat, ont remporté le match 3 à 1 au stade Estádio Moisés Lucarelli. Mais un fait de jeu a créé une grosse polémique.

En effet, alors que le score était de 3 buts à 1 pour Figueirense dans les dernières minutes du match, João Carlos (24 ans), attaquant de Ponte Preta, a lancé un véritable missile sur la barre transversale de José Guilherme Pegorari (28 ans). Par malheur, le ballon lui a rebondi dessus juste après et le ballon a franchi la ligne. Tentant le tout pour le tout, le gardien brésilien a repoussé le ballon avec l’aide de son filet. Alors que le ballon était bel et bien rentré dans le but, l’arbitre du match n’a pas accordé le but. Le match s’est donc terminé sur le score de 3-1 pour Figueirense. Le VAR aurait sûrement été bien utile dans cette situation.