Après deux années de bons et loyaux services, Guillermo Ochoa a décidé de quitter le Standard de Liège et de retourner au pays, plus précisément au Club America. Le gardien a débarqué hier en tant que véritable héros à l’aéroport de la capitale mexicaine. « Memo » a été accueilli dans une ambiance frénétique, sous les cris de joies de ses fans qui se réjouissent de son retour dans son club formateur. Le portier a signé un contrat de 4 ans avec le club de Mexico.

