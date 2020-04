Après Blaise Matuidi, c’est au tour d’Erling Håland de répondre au défi de CR7, nommé The Living Room Cup. Le challenge est simple, battre le Portugais sur un exercice d’abdominaux. Pour ce faire, il faut réaliser plus de 142 répétitions en 45 secondes. Le Français avait remporté son duel avec Cristiano Ronaldo, même si certains jugeaient son compteur un peu trop généreux. En revanche l’attaquant du Borussia Dortmund n’y est pas parvenu, puisqu’il est resté bloqué à 124 répétitions. Une preuve de plus, s’il en fallait une, que Cristiano Ronaldo est toujours au top physiquement à 35 ans.