Ce vendredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de Dijon (2-1) grâce à un but de Mario Balotelli. L’attaquant transalpin en est déjà à son deuxième but avec l’OM et il semble s’être très vite intégré à l’effectif marseillais. Lors d’un live Périscope de Super Mario après le match, Florian Thauvin et lui-même se sont amusés à troller Kostas Mitroglou, parti à Galatasaray. Une pique que l’attaquant grec risque d’apprécier.