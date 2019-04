Alors que son départ en fin de saison du Bayern Munich ne fait guère plus de doute - il est en fin de contrat - Franck Ribéry continue de tout donner jusqu’à la dernière minute avec le club bavarois. Dans une vidéo mise en ligne par la chaîne TV du Bayern, on peut voir le Français enchaîner les accélérations et les buts sans que personne ne puisse l’arrêter. Précieux quand on sait que la course au titre en Allemagne va être serrée jusqu’au bout.