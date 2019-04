Cela ne fait plus de doutes, Franck Ribéry quittera bien le Bayern Munich cet été, après douze années passées au sein du club bavarois. Mais le Français ne raccrochera pas pour autant les crampons, lui qui a été approché récemment par Al-Sadd (Qatar) et les Western Sydney Wanderers (Australie). Et selon le média allemand Kicker, la tendance est claire : Ribéry devrait signer à Al-Sadd.

Il pourra jouer aux côtés de Xavi, arrivé là-bas en 2015, et qui a remporté avec ce club le titre de champion du Qatar 2019, après la victoire samedi dernier contre Umm Salal SC (6-1). Et pour son après-carrière, un retour de Franck Ribéry au sein du Bayern Munich est déjà évoqué, où le Tricolore pourrait se voir offrir un rôle au sein du staff.