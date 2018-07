Gianluigi Buffon, après 17 saisons passées à la Juventus Turin, est devenu un joueur du Paris-Saint-Germain. Il était présenté officiellement aujourd’hui, dans l’auditorium du Parc des Princes.

De nombreux supporters parisiens étaient présents à cette occasion, et lui ont réservé un accueil très chaleureux. Le gardien de but est allé saluer ses nouveaux fans et a même brandi un fumigène, sous les acclamations du public.