Hier se déroulait au Japon un match de J-League entre Consadole Sapporo et le Shimizu S-Pulse. Un joueur s’est particulièrement illustré durant cette rencontre, le Brésilien Anderson Lopes. Auteur d’un quadruplé durant la victoire 5-2 de son équipe (Consadole Sapporo), il s’est fait très peur lors de la célébration de sa seconde réalisation. Très heureux d’avoir marqué, il a couru vers la tribune derrière le but pour le fêter avec ses supporters. Mais sans regarder, il a sauté par-dessus le panneau publicitaire et a disparu des radars. En effet, l’attaquant brésilien a chuté dans la fosse du stade qui était assez profonde. Une histoire qui s’est bien finie puisqu’il a par la suite, inscrit deux autres buts.