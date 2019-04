Un face à face entre un attaquant et un gardien est toujours un moment délicat à gérer pour l’un comme l’autre. Mais quand un défenseur vient s’incruster dans l’action, ça peut devenir très compliqué. C’est qui s’est passé lors de la rencontre entre l’Al-Ittihad Jeddah et l’Al-Ettifaq ce jeudi, en Arabie Saoudite.

Garry Rodrigues, l’attaquant capverdien d’Al-Ittihad Jeddah s’avançait vers le gardien adverse quand un défenseur est venu s’interposer mais a percuté son portier. Pendant ce temps-là, Garry Rodrigues qui avait crocheté cet amas de joueurs non identifié, loupait le ballon et s’effondrait à terre, devant un but vide... Un raté finalement sans conséquence puisque son équipe l’a finalement emporté 2 buts à 0.