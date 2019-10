Lundi soir avait lieu la demi-finale aller de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout le monde était au courant de cet événement. Comme en témoigne cette vidéo proposée par le pilote d’un avion de ligne peu avant son atterrissage à l’aéroport de Buenos Aires où l’on aperçoit le Stade Monumental de River Plate en folie, avec des feux d’artifice visibles depuis les airs. Une ambiance assez folle pour cette confrontation qui s’est soldée par une victoire 2-0 des Rouge et Blanc grâce à des réalisations de Borré et Fernandez.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10