En cette période de confinement, nombreux sont les joueurs qui s’amusent à montrer leur talent avec un ballon. Après le joli duel entre Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, c’est au tour de Mateo Kovačić de s’illustrer, et de très belle manière. Le milieu de Chelsea a sorti un magnifique enchaînement de jongles sur les réseaux sociaux. Ce qui n’est d’ailleurs pas passé inaperçu auprès de ses coéquipiers. Plusieurs joueurs des Blues ont commenté l’action, et Willy Caballero a peut-être trouvé une explication. Pour lui, « c’est si facile avec une aussi grosse tête ». Une remarque que le principal intéressé appréciera.