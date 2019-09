« Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble », chantait Vegedream après la Coupe du Monde. Contre l’Albanie (victoire 4-1), ce samedi soir, l’attaquant des Bleus a raté le sien, dans un match où le gardien de but adverse a été plus fort que lui. « Sûrement parce que ma femme n’a pas regardé le match », ironise-t-il.

