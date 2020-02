À peine arrivée au Borussia Dortmund en provenance de la Juventus, Emre Can réalise déjà des miracles. Face au Bayer Leverkusen, le milieu de terrain allemand a envoyé une frappe magnifique sous la barre de Hradecky (33e).

Seul à une trentaine de mètres du but, il n’a pas hésité à prendre sa chance en mettant un effet trompeur dans le ballon qui a pris une trajectoire étonnante. Ce but offrait, un temps, l’avantage au BvB 2-1 sur la pelouse du B04.

[ VIDÉO BUT] #Bundesliga

Le but complètement fou d'Emre Can contre le Bayer Leverkusen !

Une frappe de mammouth enroulée en pleine lucarne !https://t.co/kjpDhSXwAT

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2020