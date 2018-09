Eden Hazard a encore fait des siennes ! Face à Liverpool en Coupe de la Ligue, le Belge a effectivement réussi un sacré numéro, humiliant plusieurs défenseurs avant de conclure l’action à merveille ! Admirez !

[VIDEO - BUT] Chelsea Peut-être LE plus beau but en carrière d'Eden Hazard !!

Un rodéo en solitaire dans la défense de Liverpool

https://t.co/ClBHkQ374s#LFCCHE

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2018