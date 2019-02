La succession de Eidur Guðjohnsen est assurée. L’ancien attaquant islandais de Chelsea et du FC Barcelone voit son fils évoluer avec les équipes de jeunes du Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a du talent. Ce week-end, Dani Guðjohnsen a inscrit un but superbe. Avant d’enrouler son ballon dans le petit filet opposé, il a effectué un crochet dévastateur qui a envoyé son défenseur très loin. Une action de grande classe.