Alors que le Cerro Porteño menait au score (1-0) à domicile contre le Club Sportivo San Lorenzo mercredi dernier, un sacré coup du sort a offert la réduction du score aux visiteurs. Ou plutôt un mauvais coup d’œil. En effet, la lourde frappe de Sebastian Fernandez qui s’écrasait sur la barre, rebondissait ensuite au sol, largement devant la ligne du but. Mais l’arbitre de la rencontre a mal vu l’action, et pensant que la balle avait entièrement franchi la ligne, a accordé le but au grand dam du Cerro Porteño.