Ousmane Dembélé réalise un grand match face à Leganés en ce moment même. Intenable devant, c’est lui qui a donné l’avantage aux Barcelonais en première période.

L’ancien du Stade Rennais était à l’origine et à la conclusion de cette action, faisant étalage de toute sa qualité technique et sa facilité à conclure dans la surface..

[ VIDÉO BUT] #LaLiga

Quel but signé Dembélé, d'un plat du pied parfait !

Le tout après avoir éliminé un adversaire et combiné avec Jordi Alba !https://t.co/xN0vOn5K5u

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 janvier 2019