Hier soir se déroulait le dernier match de présaison avant le début de la Serie A, le week-end prochain. Celui-ci opposait l’US Triestina Calcio (Serie C) face à la Juventus au stade Nereo Rocco. Lors de cette rencontre amicale, l’attaquant Paulo Dybala s’est notamment illustré à travers un magnifique but inscrit à la 38ème minute. Dans cette superbe action, l’Argentin esquive le défenseur adverse avec un contrôle orienté et termine son mouvement avec un joli lob conduisant le ballon au fond des filets. L’international argentin de 25 ans, dont l’avenir est encore incertain chez Bianconneri, nous prouve ici son talent en marquant le seul but du match (0-1). Maurizio Sarri, qui n’intègre plus dans ses plans Paulo Dybala, pourrait peut-être revenir sur sa décision...

