Arrivé libre au mois de janvier au Japon, David Villa s’est bien intégré à sa nouvelle équipe, le Vissel Kobe. Après quatre années au New York City, le champion du monde espagnol de 37 ans a rejoint son ancien coéquipier Andres Iniesta au pays des mangas. L’ancien buteur du FC Barcelone a marqué son premier but en J-League Division 1 d’un beau tir croisé contre Sagan Tosu d’un certain Fernando Torres. Un but qui a permis au Vissel Kobe de remporter le premier match de sa saison.