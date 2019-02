D’un cafouillage peut parfois naître une action d’anthologie, c’est justement ce qu’il s’est passé avec ce but d’Alonzo Escoboza, ce samedi. Les Cafetaleros de Tapachula affrontaient les Dorados de Sinaloa, de Diego Maradona, et un centre contré s’est transformé en offrande. Une balle en chandelle retombant au-dessus d’Escoboza qui ne s’est pas fait prier pour envoyer une bicyclette imparable pour le gardien adverse, au grand dam del Pibe de Oro. Finalement les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur le score de 2-2.