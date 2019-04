La pluie ne dérange pas tout le monde visiblement. En 4e division italienne, ce week-end, des trombes d’eau accompagnaient la rencontre entre Reggiana et Modène. Le match s’étant soldé sur un triste nul 0-0, les supporters locaux ont tenté de s’occuper comme ils pouvaient. Ils ont donc organisé un concours de pêche dans la fosse du stade séparant les tribunes et le terrain. Et pour certains, la pêche a été bonne.