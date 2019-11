En déplacement au Hellas Vérone avec Brescia, Mario Balotelli a explosé face aux cris racistes dont il était victime. À la 55e minute, il a pris le ballon pour l’envoyer en tribune avant de prendre la direction des vestiaires.

Il a finalement été rattrapé par certains de ses coéquipiers et après un arrêt de plusieurs minutes et un message diffusé dans le stade, le match a fini par reprendre. Ce n’est pas la première fois que Balotelli est la cible de racisme en Italie alors qu’hier, la rencontre entre la Roma et Naples a elle aussi été stoppée pour des comportements racistes de supporters.