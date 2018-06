Neymar aura vécu un drôle de match face au Costa Rica. Pas en réussite dans un premier temps, il a fini par obtenir un penalty après un contact léger. Mais l’arbitre de la rencontre lui a retiré suite au visionnage des images.

La star brésilienne ne s’est pas démobilisée pour autant et a marqué dans le temps additionnel, offrant le but du 2-0 en faveur de la Seleçao. Au coup de sifflet final, Neymar a craqué comme soulagé, pleurant à chaudes larmes.

[ VIDÉO BUT] #BRACRC

Roulette sombrero dévastatrice et but, Neymar enflamme la fin de match !

Il termine la rencontre en larmes ! Quelle émotion !

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 juin 2018