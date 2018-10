Après un été chargé, et une longue aventure en Coupe du Monde avec la Belgique, Kevin De Bruyne s’est rapidement blessé lors de son retour avec Manchester City, dès le mois d’août. Deux mois plus tard, il va enfin revenir sur les terrains ce week-end, à l’occasion de la réception de Burnley (samedi à 16h). C’est en tout cas ce qu’a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse. Et le Citizen s’est notamment amusé à mettre en scène ce tant attendu retour.