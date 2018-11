Pour fêter ses 5 millions de followers sur Instagram, Memphis Depay a sorti une vidéo décalée dans laquelle on le voit rapper, le cigare à la bouche, devant la Tour Eiffel. Une vidéo qui a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, c’est Charles Dunne (alias Chilli D), un défenseur du FC Motherwell en Écosse, qui a décidé de sortir son morceau, en se moquant gentiment du joueur de l’Olympique Lyonnais. On vous laisse en juger.