L’International Champions Cup continuait de battre son plein cette nuit avec l’affrontement entre le Real Madrid et Arsenal. Et même si les Merengues se sont imposés aux tirs aux buts après un match nul (2-2), l’attraction de la soirée a été Gareth Bale. Le Gallois, en pleine crise avec son entraîneur Zinedine Zidane, a inscrit un but avant de manquer son penalty lors de la séance des tirs aux buts. Une sacré nuit encore pour Bale.

