En ouverture de la Jupiler Pro League, Anderlecht s’est incliné face à Oostende (1-2) pour la première de Vincent Kompany (33 ans) en tant qu’entraîneur-joueur. À la fin du match, le Belge s’est confié en conférence de presse sur la prestation de son équipe. Ce dernier était forcément déçu, mais avec le sourire.

« Cette défaite, c’était prévisible. J’avais deux scénarios en tête, malheureusement, c’est le deuxième qui s’est déroulé. Ce que je veux dire ? Écoutez, on a joué 20 minutes de superbe football, de football-champagne, comme on dit. Mais après ce but annulé, on prend un coup sur la tête. Et pour réagir à ça, il faut de l’expérience, affirme le joueur-manager. On ne changera rien à tout ça. Tout le monde au sein du club nous soutient dans cette façon de faire. On va pousser ça à l’extrême. » Le club belge aura une nouvelle chance ce dimanche, face au Mouscron-Péruwelz, dans le cadre de la deuxième journée.

