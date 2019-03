Actuellement éloigné des terrains, pour cause d’une rupture des ligaments au niveau de l’articulation tibia-péroné de la jambe droite, ce qui l’a empêché de rejoindre la sélection brésilienne pour sa première convocation, le phénomène Vinícius Júnior en a profité pour accorder son premier entretien à la presse espagnole. Et le joueur de 18 ans est revenu sur son arrivée au Real Madrid à l’été 2018 (pour 45 M€), où le FC Barcelone s’était également montré intéressé par son profil. « Le Barça est arrivé en premier, puis Madrid, a expliqué Vinícius à la Cadena SER. Tout avait bien commencé, j’ai visité chacun des clubs et ils m’ont expliqué leurs projets. »

Il a ensuite indiqué pourquoi il avait choisi le Real plutôt que Barcelone : « tous les jeunes qui sont arrivés ici (au Real, ndlr) ont fini par jouer. Marcelo à 18 ans, Asensio aussi...tous ont joué. J’ai choisi le meilleur, je n’aurais pas porté le maillot du Barça, je n’étais pas à la Masia. Le Barça voulait me payer plus, cependant je n’ai pas fait mon choix en fonction du salaire, mais selon le projet. Marcelo et Casemiro ont échangé avec moi et m’ont aidé à choisir Madrid. Non (jouer avec Messi n’était pas un argument qui aurait pu compter, ndlr), je pense toujours à ce qu’il y a de mieux pour moi. Je ne pense jamais (jouer un jour au Barça, ndlr). Ma famille et moi-même, nous voulions jouer et vivre à Madrid. »