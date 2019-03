Sorti sur blessure lors du fiasco merengue face à l’Ajax Amsterdam (1-4), Vinicius Junior se voulait rassurant au sortir du match. « Je n’ai pas pu échapper à la faute. Il m’a frappé très fort du pied droit et cela m’a fait très mal. Mais les médecins du club essaient de me calmer, ils me disent que je ne dois pas me préoccuper. Que la blessure n’a rien de grave. Maintenant je dois dormir et voir comment je me réveillerai demain matin ».

Et malheureusement, le Brésilien n’avait pas raison d’être optimiste. Le Real Madrid vient en effet de publier un communiqué pour annoncer que son jeune attaquant souffrait d’une rupture des ligaments au niveau de l’articulation tibia-péroné de la jambe droite. Et si la Casa Blanca n’a pas précisé de durée d’indisponibilité, AS et divers médias espagnols estiment que l’ancien joueur de Flamengo pourrait être absent des terrains pendant deux mois ! De quoi lui faire manquer ses grands débuts avec le Brésil par la même occasion. Décidément, quand rien ne va...