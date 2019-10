Rudi Garcia a été nommé nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, devançant d’autres profils comme celui de Laurent Blanc. Une situation qui a tendance à rappeler ce qu’il s’est passé six ans auparavant, lorsque l’AS Roma a elle aussi donné sa confiance à l’ancien entraîneur du LOSC plutôt qu’à l’ex-Bordelais. Invité de l’émission Footissime sur RMC Sport, Walter Sabatini est revenu sur ce choix après avoir été convaincu par celui qui est également passé par l’OM.

« J’ai rencontré Blanc aussi. Garcia est beaucoup plus incisif dans les jugements footballistiques, dans la façon de se présenter. Laurent Blanc est une icône du football, mais il se repose peut-être plus sur son passé de footballeur. Garcia, en devant se bâtir en tant qu’entraîneur, était plus actif, plus vif. Et on voyait qu’il avait une envie "superlative" de venir à la Roma. En fait, il est venu et il a été très bon », a-t-il expliqué.