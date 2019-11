Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté, en prêt (avec option d’achat de 65 M€), Mauro Icardi (26 ans). Le transfert de l’attaquant argentin a été accompagné de son épouse et agent qui a alimenté la chronique la saison dernière pour ses différends avec la direction de l’Inter Milan. Discrète depuis son arrivée dans la capitale française, Wanda Nara vit entre Paris et Milan où elle participe chaque semaine au talk-show Tiki Taka.

Et les obligations télévisuelles de la célèbre mannequin argentine ne vont pas s’arrêter ! En effet, Mediaset a annoncé que la femme d’Icardi serait animatrice et chroniqueuse pour l’émission "La Grande Fratello Vip", une télé-réalité italienne très célèbre dans la Botte. À partir de janvier 2020, Wanda Nara écumera, donc, les plateaux télé et devra gérer la suite de la carrière de son footballeur de mari.