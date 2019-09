La cinquième journée de Premier League se poursuit aujourd’hui avec notamment un choc entre Watford et Arsenal.

A domicile, les Hornets qui pointent à la dernière place du classement se présentent dans un 4-2-3-1 avec Ben Foster dans les buts. Kiko Femenia, Craig Dawson, Christian Kabasele et José Holebas forment la défense. Abdoulaye Doucouré et Etienne Capoue forment le double pivot. Seul en pointe, Andre Gray est soutenu par Will Hugues, Tom Cleverley et Gerard Deulofeu.

Arsenal évolue dans un 4-4-2 losange avec Bernd Leno dans les cages. Ainsley Maitland-Niles, Sokratis Paspathopoulos, David Luiz et Sead Kolasinac compose l’arrière-garde. Dani Ceballos, Mesut Özil, Granit Xhaka et Mattéo Guendouzi évoluent au milieu alors que Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang sont en attaque.

Les compositions :

Watford : Foster - Femenia, Dawson, Kabasele, Holebas - Doucouré, Capoue - Hugues, Cleverley, Deulofeu - Gray

Arsenal : Leno - Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac - Xhaka, Guendouzi , Ceballos, Özil - Pépé, Aubameyang

