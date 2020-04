L’avenir de Martin Braithwaite ne s’écrira certainement pas au FC Barcelone. Arrivé cet hiver en Catalogne, le Danois pourrait déjà faire ses valises comme l’annonçait Sport la semaine passée, et ce, malgré des débuts prometteurs. Cette décision résulte de la crise du coronavirus et devrait permettre au Barça de récupérer des liquidités non négligeables.

Si le club catalan demande 18 M€, West Ham pourrait en proposer 17 M€. Les Hammers sont intéressés par le profil de l’attaquant et pourraient passer à l’action pour cet été, comme l’évoque le Daily Mail. West Ham souhaite dynamiser son attaque pour se maintenir en Premier League, et cela pourrait passer par l’arrivée de Martin Braithwaite. Affaire à suivre.