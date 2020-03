Wolfsbourg garde le rythme. Invaincus depuis le 25 janvier (6 victoires, 2 nuls), les Loups ont longtemps cru voir cette série s’arrêter dans la capitale allemande, à l’occasion de la 24e journée de Bundesliga. Inefficaces devant (12 tirs, 3 cadrés), les hommes d’Oliver Glasner ont concédé l’ouverture du score peu avant la pause suite à un coup de casque de Sebastian Andersson (1-0, 40e), avant que Marvin Friedrich ne creuse l’écart pour les locaux (2-0, 57e).

Derrière, les visiteurs ont poussé en se procurant plusieurs corners et c’est justement sur un coup de pied de coin que Yannick Gerhardt relançait cette partie (2-1, 60e). Puis, sur une nouvelle tête, c’est Wout Weghorst qui a égalisé à la 81e minute de jeu (2-2). Avec ce résultat, Wolfsbourg reste aux portes du « Big Six », à un point de Schalke et une semaine avant la réception du RB Leipzig. De son côté, l’Union Berlin passe dixième avant son quart de finale de Coupe d’Allemagne face à Leverkusen, mercredi.