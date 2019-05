Arrivé l’été dernier à Wolfsbourg, en provenance de Montpellier, Jérôme Roussillon (26 ans) risque de passer encore quelques années chez les Loups. Alors qu’il était contrat jusqu’en 2022, il a prolongé aujourd’hui son bail d’une année, jusqu’en 2023. Ses bonnes performances de la saison (31 matches joués) ont convaincu ses dirigeants de continuer à lui faire confiance.

« Mes camarades joueurs, le staff et les supporters m’ont chaleureusement accueilli, a déclaré l’arrière-gauche français. Je me suis donc senti comme à la maison, même sur le terrain. Le VfL me donne les meilleures chances pour progresser et je suis très reconnaissant envers ceux qui me font confiance. Nous sommes sur la bonne voie et je ferai de mon mieux pour continuer à jouer au football avec l’équipe. » L’an prochain, Roussillon pourra disputer la Ligue Europa avec l’équipe allemande, qui a terminé à la 6e place de la Bundesliga.