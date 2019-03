Prêté par Benfica avec option d’achat à Wolverhampton cet été, l’attaquant mexicain Raul Jimenez s’épanouit en Premier League. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid compte déjà 12 buts en championnat et n’est pas étranger au très bon début de saison. Des performances solides pour le joueur de 27 ans qui aurait poussé son équipe à le conserver.

Selon les informations d’AS, Wolverhampton serait prêt à régler les 41 millions d’euros de son option d’achat. Une somme important qui ferait de Raul Jimenez la plus grosse vente de Benfica après Ederson (40 millions) et Axel Witsel (40 millions).