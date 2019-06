Yannick Carrasco, parti au Dalian Yifang (D1 chinoise) en février 2018, n’a jamais caché son envie de revenir jouer en Europe, pour se rapprocher de sa famille. Il a ainsi récemment déclaré que son retour « avance avec mon agent. Le club qui me veut, veut faire le maximum pour m’avoir. Cela me plairait de rentrer. Le foot en Chine ne me déplaît pas, mais au niveau familial, je préfère rentrer en Europe. L’adaptation pour la famille n’a pas été facile. J’espère que les clubs trouveront un arrangement. Les cartes ne sont pas entre mes mains. J’espère que mon club chinois me comprend. »

Selon Sport, le club européen qui fait le forcing pour l’attirer n’est autre qu’Arsenal. S’il venait à signer là-bas, l’ailier découvrirait un quatrième club et un quatrième championnat, après l’Espagne (Atlético de Madrid), la France (AS Monaco) et la Chine.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10