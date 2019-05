Yaya Touré n’est décidément pas un joueur comme les autres. Il y a quelques jours, son agent a annoncé qu’il allait prendre sa retraite. Mais hier, l’Ivoirien a démenti cette information sur son compte Twitter. « Il y a eu beaucoup de confusion au sujet de mon avenir récemment. Je tiens à préciser que j’aime le football et que je suis encore prêt à jouer encore quelques années. Oui, je suis en train de préparer mes diplômes pour devenir entraîneur mais être un entraîneur à plein temps n’est pas ce à quoi je pense en ce moment. Maintenant, je suis prêt et concentré pour relever un nouveau challenge en jouant au football. Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, j’annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même ».

Invité chez nos confrères de RFI, l’ancien de Manchester City a évoqué ses envies. « J’aimerais aller dans un coin où je serais plus à l’aise. J’essayerais d’apporter des choses sur et en dehors du terrain. Quand j’étais gamin, le foot était un jeu, c’est devenu ma passion et mon métier. Je veux continuer. Mon break m’a permis de comprendre que je voulais continuer. Tant que je peux jouer, je continue. Je veux continuer à vivre l’adrénaline du foot ». Puis, le joueur qui a indiqué avoir plusieurs options, a ajouté : « Je les regarde attentivement et je veux que toutes les conditions soient réunies, car j’ai très mal vécu mon dernier passage à l’Olympiakos. Je veux partir sur une bonne note en faisant mon maximum ».