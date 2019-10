Révélation de la saison passée à l’OGC Nice, Youcef Atal (23 ans) continue d’impressionner en Ligue 1. Et ce nouvel exercice part sur les mêmes bases puisque l’Algérien a déjà participé à 7 matches et inscrit 1 but. Mais le latéral droit, devenu ailier à Nice depuis le début de la saison, s’est fait remarquer lors du derby face à l’AS Monaco, le 24 septembre dernier (3-1, 7e journée).

En effet, l’Aiglon a été flashé à 36,6 km/h lors d’un sprint, ce qui en fait le joueur le plus rapide du Championnat de France indique les relevés de STATS Perform de la LFP. Quand on sait, par exemple, que Kingsley Coman détient le record de Bundesliga avec 35.7 km/h, la performance du champion d’Afrique 2019 n’est pas à minimiser.