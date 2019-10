Considéré depuis toujours comme l’un des joueurs les plus rapides du monde, Kingsley Coman ne cesse de repousser les limites. Après avoir été flashé régulièrement à 35 km/h les saisons précédentes, l’attaquant international tricolore du Bayern Munich n’avait pourtant été flashé qu’à 33,23 km/h aux tests de vitesse de son club.

Une donnée qui avait étonné son coach et ses propres coéquipiers. Qu’à cela ne tienne, l’ancien joueur du PSG et de la Juve a décidé de passer la seconde ce week-end face à Padenborn. Opta nous apprend que Kingsley Coman a été flashé à 35,7 km/h. Il s’agit d’un record pour un joueur de Bundesliga depuis la saison 2013/14, soit depuis que cette donnée est collectée. Il dépasse le défenseur de Mayence Jeremiah st.Juste (35,6 km/h) et l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (35,4 km/h), ancien du Borussia Dortmund et aujourd’hui à Arsenal.

35.7 - Kingsley Coman a atteint la vitesse de 35.7 km/h contre Paderborn ce week-end, un record pour un joueur de Bundesliga depuis que cette donnée est collectée (2013/14). Flash. pic.twitter.com/RpDakfVdLB — OptaJean (@OptaJean) 30 septembre 2019

