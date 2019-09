Avant le choc des grands, ce soir (21h, en direct commenté sur notre live), les U19 de la Juventus et de l’Atlético de Madrid s’affrontaient dans le cadre de la première journée de Youth League.

Et les Turinois ont largement dominé leur adversaire du jour avec une victoire nette et sans bavure (0-4). Nicolo Fagioli avait ouvert le score (18e), avant que Mohamed Ahamada ne double la mise (39e) et que Pablo Moreno ne s’offre un doublé (64e et 70e). Une victoire maîtrisée qui permet aux Bianconeri de prendre la tête du groupe D.

Les autres résultats de Youth League :

Shakhtar Donetsk - Manchester City : 1-3

Olympiacos - Tottenham : 1-1

Leverkusen - Lokomotiv Moscou : 2-2

Atlético de Madrid - Juventus : 0-4

