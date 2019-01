Le milieu de terrain français Zinedine Machach, passé par Toulouse et Marseille, vient d’être prêté au FC Crotone (D2 italienne), comme le révèle L’Équipe. Le club italien est actuellement en difficulté en championnat, où il occupe la dernière place du classement et est donc menacé de descendre en Serie C.

C’est le deuxième prêt de l’année pour Machach, qui appartient toujours au Napoli, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Il a évolué en première partie de saison sous les couleurs de Carpi (Serie B), équipe pour laquelle il a joué 11 matches toutes compétitions confondues, avant de rejoindre Crotone cet hiver.